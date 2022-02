Nell’ultimo weekend la Puglia è stata avvolta dalla morsa del maltempo. Un impulso gelido proveniente dalla Russia ha provocato fitte nevicate sui rilievi del Gargano e della Murgia e un brusco calo delle temperature.

La coltre bianca ha ricoperto diversi comuni della Capitanata: da Monteleone di Puglia a Faeto, neve anche ad Alberona, Bovino, Rocchetta Sant’Antonio, Candela e Monte Sant’Angelo. Paesaggio completamente imbiancato anche a Minervino Murge e Spinazzola e in diversi comuni della vicina Basilicata.

Sul resto della Puglia tantissima la pioggia caduta con violente raffiche di vento che hanno causato anche alcuni danni, come nella città di Barletta, dove alcuni alberi sono caduti al suolo costringendo il Comune a chiudere il Cimitero, Villa Bonelli e i giardini del Castello Svevo.

Nella giornata di oggi sono previste residue e locali precipitazioni, ma in nottata è in arrivo una nuova perturbazione di origine artica con temperature prossime allo 0°, forti venti di grecale e locali nevicate anche in pianura nel foggiano, nella Bat e nel barese. Le precipitazioni a carattere nevoso dovrebbero terminare nel pomeriggio di domani, mentre da mercoledì è previsto tempo generalmente più stabile e temperature in leggero rialzo.