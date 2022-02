«Basta! La pazienza è colma. Non è possibile assistere a questa ennesima circostanza dove a rimetterci sono solo ed esclusivamente i poliziotti. Un momento di festa stava per trasformarsi in un dramma. Sabato scorso, 12 febbraio 2022, ancora una volta ad averne la peggio è stato un Agente di Polizia in servizio alla Questura di Andria che ha ricevuto, dal locale Pronto Soccorso, 25 giorni di prognosi, per un colpo preso alla testa da un

bastone per mano di un tifoso andriese, mentre stava cercando di dividere alcuni

tifosi ospiti da quelli del luogo». Lo scrive il Sindacato Autonomo di Polizia, Sede Provinciale di Andria, in riferimento ad un episodio registrato in occasione della partita di calcio tra Fidelis Andria e Catanzaro allo stadio “Degli Ulivi”.

«Il SAP non vuole entrare nel merito della vicenda, anche perché si stanno accertando i particolari di quanto accaduto poco prima dell’incontro di calcio tra la squadra locale e la compagine Catanzarese. Una cosa è certa, un poliziotto ci ha rimesso la testa nel vero senso della parola. L’auspicio è quello di avere anche a Andria, quanto prima, la possibilità di utilizzare le videocamere e le pistole taser. Sarebbe l’applicazione di una parte di quelle Garanzie Funzionali da TEMPO menzionate e tanto auspicate dal SAP. Al collega va tutta la nostra vicinanza».