Sicurezza sul lavoro e sicurezza ferroviaria, piani di rischio e valutazione del rischio, ma anche modello organizzativo ed il dedalo di norme per la gestione dei trasporti compreso il Piano Regionale che raccoglie alcune di queste norme. Insomma udienza ancora una volta molto tecnica durante il Processo in corso di svolgimento davanti al Tribunale di Trani per il disastro ferroviario sulla tratta Bari Nord del 12 luglio 2016. Sette testi delle difese ascoltati e che hanno risposto alle domande degli avvocati e dei pubblici ministeri spaziando nei diversi ambiti che in questo momento si stanno analizzando soprattutto in tema di responsabilità nella sicurezza sul lavoro e nella sicurezza ferroviaria. Nella scorsa udienza del 27 gennaio ci si era concentrati, invece, sulla gestione degli incroci dei convogli. Nell’udienza del 10 febbraio scorso, invece, l’accento è stato posto, attraverso le testimonianze di ingegneri e avvocati su altri argomenti come detto. Ora, a partire dal prossimo 24 febbraio, ci si concentrerà sulle testimonianze dei consulenti, oltre una ventina, la cui disamina durerà almeno per un mese e cioè fino a fine marzo.

Nel processo sono coinvolte 17 persone fisiche e la società che gestisce la linea, la Ferrotramviaria spa. Si tratta di dipendenti, dirigenti e vertici dell’azienda che rispondono, a vario titolo, dei reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso.