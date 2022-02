Bat flagellata dal vento da oltre 24 ore. Il maltempo sta provocando diversi disagi nei comuni della sesta provincia pugliese, ma le forti raffiche di vento di questi giorni stanno interessando l’intera Puglia, e del resto la Protezione civile lo aveva preannunciato diramando l’allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Danni e disagi un po’ ovunque. Partiamo da Trani dove il vento ha raggiunto raffiche da 90 chilometri orari facendo cadere una barriera a protezione di un tratto del lungomare senza ringhiera in via Santa Maria di Colonna. Uno scenario completato dai bidoni della raccolta differenziata caduti a terra, oltre all’asfalto completamente bagnato per la mareggiata, la stessa che ha anche provocato un accumulo di ciottoli a ridosso delle mura. Sempre sul lungomare Cristoforo Colombo si registrano disagi in un tratto interessato dai lavori, in prossimità dello scoglio di Frisio. Anche qui barriere protettive terminate a terra, mentre in un altro punto della stessa costa tranese è comparsa una strana schiuma bianca venuta alla luce con la mareggiata, altro scenario piuttosto sconcertante.

Disagi anche a Bisceglie dove ieri pomeriggio è stata registrata la caduta di un albero situato nel giardino del Liceo “Da Vinci”, danni anche per un vetrata di un’agenzia immobiliare situata in centro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in entrambi i casi.

E poi ancora ad Andria dove i bidoni della raccolta differenziata sono impegnati, è il caso di dirlo, in curiosi valzer sulle strade cittadine, oltre a diversi rami spezzati se pur di piccole dimensioni e sporcizia portata via dal vento dopo il mercato settimanale di ieri mattina.

Secondo le previsioni meteo le raffiche di vento dovrebbero diminuire di intensità entro la serata. Da domani un graduale miglioramento.