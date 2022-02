L’Atletica andriese continua a splendere nel panorama nazionale ed internazionale con la convocazione in azzurro di Francesco Fortunato, che torna in pista dopo le Olimpiadi di Tokyo, e del giovanissimo Nicola Lomuscio, per per i Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma a Muscat, in Oman, venerdì 4 e sabato 5 marzo.

Fortunato prenderà parte alla 20 km di marcia, mentre Lomuscio gareggerà nella 10 km riservata agli Under 20. L’auspicio è che i due andriesi possano contribuire al successo della Nazionale nella competizione iridata.