Il Ministero della Giustizia ha comunicato l’arruolamento di 25 atleti nei diversi sport per le Fiamme Azzurre, ovvero il corpo di Polizia Penitenziaria.

Tra questi anche l’atleta andriese Pasquale Selvarolo nelle specialità mezzofondo. Un traguardo importante per il giovane corridore che ha comunicato anche l’addio al suo vecchio club “Atletica Casone Noceto” per approdare all’Atletica Pro Canosa.

«Per tutte le volte che l’ho sognato, per tutto i sacrifici che ho fatto e che la mia famiglia ha fatto per me, per tutto l’impegno, la costanza, le rinunce, la determinazione, la volontà messa in ogni allenamento, per tutto il “sangue buttato”, le gioie, i dolori vissuti in questi anni. Oggi posso finalmente essere fiero di me, fiero di aver meritato questo privilegio e soprattutto fiero di poter rendere la mia passione il mio lavoro. Posso ufficialmente dare inizio ad un nuovo capitolo della mia vita che spero mi possa portare lontano, con la stessa determinazione, impegno e costanza di sempre ma con la consapevolezza di aver raggiunto questo trampolino di lancio solo con la mia forza di volontà. Se questo dovesse essere un sogno, non svegliatemi!». Queste le parole di gioia sui social di Selvarolo.