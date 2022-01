«Sono tornate le cartelle pazze. Gli andriesi si sono visti recapitare in questi giorni richieste di pagamento su tributi già versati o con dati e destinatari sbagliati. L’ufficio Tributi è in confusione, l’amministrazione non interviene, nessuno pone rimedio a questa situazione. Eppure sembra che a molti vada bene questa situazione. Non a me: contestavo questa cosa all’amministrazione di destra e ora devo rilevarla anche all’amministrazione di sinistra. Qual è la differenza fra la Giunta Bruno e la Giunta Giorgino? Si vedrà in Consiglio Comunale: torniamo a riunirci, in commissione e in aula. Servono atti e proposte per la città».

Così in una nota il consigliere comunale del M5S Michele Coratella.