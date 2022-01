Un ruolo sempre più decisivo e puntuale quello delle Polizie Locali che celebrano oggi il loro Patrono e cioè San Sebastiano. Un momento vissuto, rispetto agli altri anni, senza funzioni religiose o eventi pubblici un po’ dovunque, ma un momento in cui tracciare comunque un bilancio dell’anno appena trascorso tra interventi di polizia stradale, denunce, contravvenzioni, segreteria, attività di Polizia Annonaria, Giudiziaria, Edilizia oltre a quella ambientale e di protezione civile. Una miriade di funzioni ed attività che prevedono, come primo tassello, la costante presenza e vicinanza al territorio spesso però con organici molto sottodimensionati. E’ il caso della Città di Andria che da pochi giorni ha praticamente accolto il neo comandate il Dr. Francesco Capogna, una figura che mancava ormai da diversi anni. Sono quasi 45 i verbali contestati al giorno per violazioni al codice della strada di vario genere elevati dalla polizia locale di Andria. La stragrande maggioranza però ha come oggetto la violazione di obblighi e divieti alla circolazione con oltre 14mila multe elevate seguite da quelle per divieto di fermata e sosta dei veicoli. Diverse le sanzioni anche per mancata copertura assicurativa o mancato possesso di documenti di circolazione sino all’uso del casco a bordo dei motocicli. Attenzione anche alle misure anticovid-19 con 31 sanzioni nel 2021. Importante anche l’attività del Nucleo di Pronto Intervento per quel che concerne gli incidenti stradali. Sono stati nel complesso 216 i sinistri rilevati nel 2021 di cui due mortali e 5 con feriti in prognosi riservata. Ben 136 sono quelli, invece, con feriti.

La Polizia Locale ha anche recuperato 167 veicoli rubati, riuscendo a recuperare anche 31 tonnellate di scocche di veicoli non identificati. Quasi 5mila gli atti notificati con 3500 accertamenti di cambi di residenza. Sono state 64 le persone indagate e 55 le notizie di reato oltre a 24 indagini su delega dell’autorità giudiziaria. Oltre 300 le ispezioni ad attività commerciali, 34 le violazioni accertate per occupazione abusiva ed 83 accertamenti in materia edilizia. Infine sono 39 gli interventi per randagismo e cani domestici, oltre 400 le segnalazioni di inconvenienti igienico per i suoli incolti e fabbricati abbandonati. Un report importante, come ogni anno, per un ruolo sempre più essenziale di quello che è il vero e proprio braccio armato sul territorio dell’amministrazione pubblica.