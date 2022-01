Data l’adesione allo sciopero nazionale promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, per il giorno 14 gennaio, i lavoratori autoferrotranvieri del Trasporto Pubblico Locale delle aziende operanti sul territorio della Puglia, si asterranno dal lavoro dalle ore 8 alle ore 12 per un totale di 4 ore. Per tanto in questa fascia oraria la programmazione delle corse di Ferrotramviaria potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni.