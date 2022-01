Lo denunciamo ormai da tempo, ad Andria il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è una questione purtroppo quotidiana, in barba a chi con senso di civiltà ogni giorno effettua regolarmente la raccolta differenziata o quanto meno non abbandona rifiuti in periferia o agli angoli delle strade.

E proprio su quest’ultimo caso ci è giunta una nuova segnalazione. Siamo in via Vitaliano, angolo con via Logoteta, nel quartiere di Santa Maria Vetere. Sul marciapiede ad angolo tra le due strade citate, da tempo vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, prevalentemente indifferenziato. Questa mattina sono comparsi due bustoni neri di immondizia, che si sono aggiunti ad un’altra busta lasciata già da qualche ora. Ma è solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno sollevato il disappunto di un cittadino residente a pochi passi da quell’angolo di strada. «Una storia che va avanti da anni – ci ha raccontato – non è giusto che qualcuno abbandoni qui i propri rifiuti non curanti di altri cittadini che invece rispettano le regole». «L’immondizia – prosegue il residente – resta lì per giorni e saltuariamente viene raccolta dalla ditta Sangalli, certamente non responsabile in prima persona dei fatti». I rifiuti abbandonati in via Vitaliano sono di vario tipo, specialmente secco e in alcuni casi ci sono anche oggetti domestici non più utilizzati o addirittura scarti edili. Il cittadino ha poi concluso: «Non è giusto anche per i miei figli, ma in generale per tutto il vicinato, non si può vivere in queste condizioni poco igieniche a pochi passi da casa. Fermiamo questa storia». Una semplice ma importante richiesta di civiltà, una voce che non può cadere nel vuoto.