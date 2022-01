Sostenere i talenti del ciclismo del territorio, valorizzare le loro potenzialità senza disperderle, e farli crescere nella loro terra natale per poi – chissà – spiccare il volo verso una grande carriera futura. Si chiama “Resto al Sud” ed è l’iniziativa sposata dal Comune di Andria e presentata questa mattina a Palazzo di Città alla presenza di cariche importante dello sport ed in particolare del ciclismo. Un progetto per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, e che comprende anche talenti diversamente abili. Sport all’insegna di percorsi virtuosi e soprattutto dell’inclusione. “Resto al Sud”, rappresentato in aula consiliare dal vicepresidente Giovanni Sardone, è pronto a porre l’accento sul reale significato del suo nome.

Progetto ambizioso dunque, come confermato dal Carmine Acquasanta, vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana. C’è un bagaglio di talenti del territorio da salvaguardare sin da ora.

Punto di riferimento operativo del progetto sarà la società M&M bike di Andria, diretta dal duo Maggese-Muraglia, che accompagnerà i giovani ciclisti in questo percorso di crescita. E comprenderà davvero tutti, sotto il segno dell’inclusione, come confermato dalla presenza in aula consiliare di Luca Mazzone, pluricampione olimpico di handbike, esempio prestigioso e vincente di come gli ostacoli della vita non possono fermare il talento e la passione per i propri sogni.

