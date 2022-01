Il legame con la sua terra è profondo e Mons. Gianni Massaro lo ha voluto certificare, ancora una volta, con lo stemma episcopale scelto per il suo recente mandato di Vescovo della Diocesi di Avezzano. All’interno del simbolo troviamo un ramoscello di ulivo, spighe di grano ed anche un riferimento alla Sacra Spina di Andria. Richiami che omaggiano la sua città e Andria lo ha voluto ringraziare, a sua volta, per quanto fatto durante il suo cammino, iniziato sin da giovane, con un dono in occasione di un incontro a Palazzo di Città con l’Amministrazione comunale per i saluti di fine anno. Il Sindaco Giovanna Bruno ha fatto preparare un presepe realizzato a mano da donare a Mons. Gianni Massaro. L’occasione è stata anche quella di mandare un messaggio di auguri per il 2022 a tutta la comunità, grato per quanto ricevuto da essa.

Il servizio.