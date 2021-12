Paura alle prime luci dell’alba ad Andria, in via Castel del Monte. Per cause tutte da chiarire, un’auto – una Volkswagen Polo grigia – si è letteralmente schiantata contro un muro. Alla guida un 21enne andriese che è stato soccorso immediatamente da due equipe sanitarie del 118 e dai vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Le sue condizioni sarebbero stabili. L’auto è rimasta completamente distrutta.