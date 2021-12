Era necessaria una vittoria dei Falchi Federiciani per conquistare punti importanti per la classifica e il morale ed è arrivata nella sfida con il Taviano. L’ultima gara ha assegnato tre punti alla squadra andriese che ha lottato su ogni palla contro una compagine vogliosa di far bene. Entrambe le squadre non si sono risparmiate, dando un gran bel spettacolo davanti al pubblico accorso nel Polivalente di Via delle Querce.

Mister Pepe schiera per la diagonale Campanale al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce.

Inizio di gara molto equilibrato fino al 18 pari, gli ospiti riescono con un break a portarsi sul 23 a 21. Reazione dei falchi federiciani che sfiorano la conquista del set ai vantaggi con gli ospiti che recuperano e conquistano il set con il parziale di 28 a 26.

La Florigel affronta il secondo set con piglio diverso, con gli attaccanti in gran spolvero, l’equilibrio si rompe sul 21 a 19, sono i padroni di casa a portarsi in parità di set, parziale di 25 a 22. Terzo set fotocopia del precedente che termina con lo stesso punteggio di 25 a 22.

L’equilibrio si rompe definitivamente nel quarto con i padroni di casa che ritrovano efficacia e bel gioco con il set sempre sotto controllo e gli ospiti che si disuniscono lasciando ai falchi federiciani la gioia della vittoria e la conquista dell’intera posta, parziale del set 25 a 14.

A fine gara il Direttore Sportivo Vincenzo Cripezzi: «Grande gioia per i nostri ragazzi, finalmente gli sforzi e l’impegno profuso hanno avuto il risultato tanto cercato. Una vittoria che fa morale e ci proietta, dopo la pausa per le festività, verso l’ultima gara del girone di andata contro il quotato Gioia del Colle. Per rinforzare ulteriormente la rosa la Dirigenza si è attivata per un nuovo innesto nella rosa messa a disposizione dei tecnici, con l’arrivo dal San Giustino dell’esperto opposto Stefano Bartoli».

Meritata pausa natalizia per i ragazzi dei mister Pepe-Galeandro, si torna in palestra subito dopo Natale per preparare l’incontro importante con Gioia del Colle in programma domenica 9 gennaio.

Tabellino:

FLORIGEL ANDRIA VS PAG VOLLEY TAVIANO 3– 1 (26/28 – 25/22, 25/22 e 25/14)

Atleti Florigel: Campanale (4), Tellez (25), Caldarola (11), Rubino (9), Carofiglio (9), Di Bari (2), Matera (n.e.), Di Sibio (1), Lombardi P. (0), Renzo (0), Santacroce (1L), Zingaro (2L). Allenatori Pepe 1°all. e Galeandro 2°all.

Punti totali 61 – Ace 2– Muri 8 – Battute sbagliate 10 – Percentuale punti diretti (60%).

Classifica – 10^ giornata di andata girone L – Campionato Nazionale Serie B

Campobasso 24 – Bari 24- Gioia del Colle 24 – Leverano 22 –Turi 17 – Grottaglie 17- Molfetta 13-Galatone 13- Castellana 10- FLORIGEL ANDRIA 9 –Cosenza 4–Taviano 0.