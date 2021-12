Natale è alle porte, le festività sono pronte a riaccendere le abitudini dei cittadini dopo le chiusure imposte lo scorso anno a causa dell’elevato numero di contagi e ricoveri. Questa volta, almeno stando alla situazione, sarà davvero Natale per gli andriesi. Certo, non come prima, impensabile rivedere quegli assembramenti spensierati pre pandemia che oggi graverebbero sull’andamento dei casi. E allora, che Natale sarà? Parola agli andriesi.

24 dicembre ad Andria, giorno in cui tantissimi cittadini, giovani e famiglie, raggiungono il centro per un aperitivo o una semplice passeggiata in attesa della cena della Vigilia. Nel 2020 eravamo tutti a casa, quest’anno ci si potrà ritrovare con amici e conoscenti. In quali modalità ancora non è ben chiaro, se con intrattenimento o meno, ma gli andriesi intanto non hanno dubbi: servirà moderazione.

Vigilia insieme sì, dunque, ma con le dovute attenzioni. Questo è ciò che immaginano gli andriesi per il prossimo 24 dicembre ormai alle porte. Mascherine, distanziamento, e intanto continuare con i vaccini. Passeggiando in centro c’è anche spazio per un po’ di buona e soprattutto sana informazione.

