Francesco Fiore ancora in Serie A. L’assistente arbitrale della Sezione di Barletta sarà impegnato questa sera nel match tra Atalanta e Venezia in programma alle ore 18.30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. L’andriese sarà assistente Var del match. Si tratta della sesta designazione nel massimo campionato calcistico italiano in questa stagione, la numero 26 complessivamente in carriera.