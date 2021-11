E’ rimasto schiacciato sotto il suo trattore ribaltatosi per cause tutte da accertare mentre percorreva la Strada Provinciale 124 nelle campagne di Andria precisamente in contrada Terricciola. E’ deceduto sul colpo un agricoltore di 54 anni andriese e per cui non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento sul posto di due equipe sanitarie provenienti da Andria e Barletta.

L’incidente attorno alle 14 nei pressi dell’incrocio che congiunge la strada proveniente da Andria, una via molto frequentata da mezzi agricoli specialmente in questo periodo, a quella che collega Barletta e Canosa. Il 54enne stava lavorando per un’azienda agricola. Lunghe le operazioni dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo senza vita dell’uomo. Sul posto la Polizia Locale che ha completamente chiuso l’arteria stradale per verificare l’esatta dinamica del sinistro.