Anche quest’anno la Fidelis Andria ha rinnovato la collaborazione con il Centro Antiviolenza RiscoprirSi ed ha aderito alla Campagna di sensibilizzazione “Non lavartene le mani”, per celebrare il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne. Per questa speciale giornata anche l’SSC Bari e la Lega Pro hanno aderito all’iniziativa che proseguirà nelle prossime settimane. Uno striscione sul terreno di gioco ed in campo le squadre, all’ingresso in campo durante il derby, con maglie speciali realizzate per l’occasione. Queste maglie, autografate dai 22 scesi in campo ieri saranno successivamente messe all’asta per raccogliere fondi in favore del Centro Antiviolenza RiscoprirSi.

«Il messaggio è molto semplice e la Fidelis vuole ribadirlo con forza:

– Mantieni le distanze dai pregiudizi.

– Evita i luoghi comuni, sono troppi affollati.

– Non coprirti occhi, bocca e orecchie.

Alcune semplici regole per contrastare la diffusione del virus più letale al mondo e cioè l’indifferenza. Non farti contagiare, se sei testimone di episodi di violenza sulle donne. Segnala. Non lavartene le mani!!!».