«La discarica ex F.lli Acquaviva è stata definitivamente esclusa dal piano dei rifiuti della Regione Puglia. Questa è una buona notizia e dimostra ancora una volta la bontà della battaglia che da anni conduciamo. Come consiglieri comunali andriesi del Movimento 5 Stelle siamo stati al fianco della consigliera regionale Grazia Di Bari, perché era necessario uno sforzo congiunto perché un tema di questo tipo diventasse centrale per il territorio». Lo scrive in una nota il consigliere comunale del M5S Andria Michele Coratella.

«Il sito non sarà utilizzato per la chiusura del ciclo dei rifiuti e questa per noi è una vittoria. Siamo stati sempre i soli a sostenere questa tesi e ora siamo soddisfatti della decisione presa dalla Regione Puglia.