«Abbiamo iniziato ad analizzare in commissione Sanità la questione della carenza di medici nella rete dell’emergenza-urgenza della Bat, dopo l’allarme lanciato dal presidente dal presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia Bat Benedetto Delvecchio. Una problematica che riguarda tutte le province pugliesi e più in generale sentita in tutta Italia, per cui si stanno cercando soluzioni anche a livello nazionale. Il direttore del dipartimento regionale Politiche della Salute Vito Montanaro ha spiegato che il direttore della Asl Bat Delle Donne ha avviato le procedure per la selezione di 45 unità per i Pronto Soccorso della Bat e si sta cercando di riconoscere un addendum contrattuale per i medici sia dei Pronto Soccorso che del 118».

Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari a margine delle audizioni da lei richieste sulle criticità relative al servizio di emergenza urgenza della Provincia Bat

«Informazioni importanti – continua Di Bari – ma ritengo si debba fare di più. Per questo auspico che venga convocata la conferenza di servizi richiesta dal presidente Delvecchio alla presenza del Prefetto della Bat, del Commissario Straordinario della Asl Bat, del Presidente della Provincia e dei sindaci del territorio, in modo da analizzare la situazione e adottare provvedimenti organici. Servono interventi strutturali per la riforma dell’emergenza -urgenza, in modo da poter garantire un servizio efficiente».