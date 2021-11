Piccoli passi verso un tanto sospirato ritorno alla normalità su di una tratta segnata dal funesto scontro tra i due treni del 12 luglio del 2016. Da allora nessun treno, se non per servizio, è transitato su quei binari che nel frattempo, in oltre cinque anni, sono stati ammodernati e soprattutto raddoppiati. Il binario unico è un lontano ricordo ed ora, da venerdì 12 novembre, ci sarà anche attiva l’alta tensione da 3mila volt su tutta la nuova tratta. Terminata l’installazione delle condutture di contatto e di alimentazione, dopo i molteplici furti accaduti, ecco che la Ferrotramviaria può procedere all’attivazione anche della linea elettrica. In primis per scongiurare nuovi episodi di furti ma anche per cominciare a vedere da vicino il traguardo della completa riapertura della tratta su cui, nel frattempo, si sta installando anche il Sistema di sicurezza Marcia Treno.

In un avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Andria si sottolinea come sia necessario in modo assoluto «qualsiasi contatto, diretto o indiretto, con i conduttori e gli isolatori delle condutture stesse installate al di sopra di entrambi i binari della tratta».