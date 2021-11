Presentata stamane la terza edizione di San Martino al Borgo, una due giorni, il 13 e 14 novembre, che si terrà a Montegrosso, da qualche giorno diventato anche Borgo della Salute. E’ una festa popolare del vino e dell’olio nuovo che si aprirà il 13 con un convegno, nel pomeriggio, alle 17.00, a Palazzo Belgioioso, dedicato al prof. Riccardo Campanile, artista, scultore e divulgatore della storia e delle tradizioni di Andria e del suo territorio. Lo stesso pomeriggio si aprirà pure una mostra d’arte di artisti locali mentre il 14 novembre vi saranno attività per i bambini, passeggiate tra le vigne, la commedia musicale L’Odissea messa in scena dall’associazione Zenith, degustazioni di prodotti tipici, esibizioni con cavalli e cavalieri guidati dall’associazione “I Cavalieri del Mito” guidata da Francesco Giannelli e raduno dei camperisti. In apertura e chiusura la celebrazione religiosa del Parroco della Borgata, don Peppino Ruotolo.

«La nostra verso il Borgo – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, nel corso della conferenza stampa tenutasi stamane a Palazzo di Città – è una attenzione organica, non episodica. Anche l’impegno verso questa terza edizione della Festa si aggiunge, infatti, al riconoscimento delle Spighe Verdi attribuito al nostro Comune e lasciato nella borgata e a quello di Borgo della Salute. Noi non stiamo solo facendo conoscere il borgo, ma lo stiamo anche continuamente valorizzando. Ringraziamo dunque quanti hanno reso possibile l’organizzazione di questa terza edizione, da La Piscara alla Confcommercio, ai Coloni di Montegrosso, alla Parrocchia, all’Associazione Camperisti, a Italian&Friend guidati da Antonio Pistillo, particolarmente attivo nella promozione della città».

«Questa Festa – ha spiegato Nicola Miracapillo, presidente dell’Associazione La Piscara – è nata quasi per caso, al bar, 3 anni fa e la prima ebbe grande successo. Poi ci siamo fermati per il Covid e quest’anno abbiamo concentrato tutto il 14 dopo il convegno del 13 dedicato al prof. Campanile. Al quale vorremmo poi intitolare un premio annuale su cultura, pittura, scultura. Ne abbiamo parlato anche con il Sindaco Bruno, dimostratasi disponibile a sostenere il progetto».

Tra le opere in mostra anche quelle dell’artista Leonardo Lonigro che ha ricordato a sua volta il Prof. Campanile ed il suo impegno, spesso inascoltato, per valorizzare le tradizioni cittadine. Alla festa anche i camperisti riuniti nella Associazione Camperisti Andriesi guidati a Carlo Lorusso: “«Noi siamo 50 soci – ha detto – e saremo a Montegrosso domenica perché noi ci teniamo e terremo il nostro raduno nazionale come avvenne nel 2015».

Infine Claudio Sinisi, presidente della sezione di Andria di Confcommercio: «Anche questa di Montegrosso – ha detto – è una occasione per fare rete e rilanciare la città e la borgata dal punto di vista turistico e culturale. In tutte queste iniziative di promozione gli operatori mettono sempre disponibilità e passione e la Confcommercio fa la sua parte a servizio del territorio e della sua valorizzazione».