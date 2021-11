Da quando è sulla panchina della Fidelis Ciro Ginestra ha conquistato due successi, l’ultimo prestigioso in Coppa a Foggia mercoledì, un pari e due sconfitte. Cinque gare per conoscere meglio i suoi calciatori e per ridare serenità e voglia ad un gruppo affranto dall’inizio complicato di questo torneo di Serie C. Ed è proprio Ginestra a portare nella valigia, dopo la vittoria di Foggia, le sensazioni positive per un gruppo che prova ad acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Dalle note liete e dagli attaccanti si passa alla difesa ed alle note negative. Da Latina e Foggia, purtroppo, si torna a casa con una valigia fatta di diversi acciacchi ed infortuni. Alcibiade, Benvenga, Carullo e Lacassia: quattro uomini che sino all’ultimo saranno valutati per capire se si potranno utilizzare nella sfida contro il Palermo.

Rosanero che saranno proprio l’avversario al “Degli Ulivi” per una sfida che negli anni ’90 ha caratterizzato le due città tra serie C e Serie B. Una sfida che manca da oltre vent’anni e che oggi vede contrapposte due squadre che lottano su piani completamente diversi.