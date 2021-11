Quattro CPA (apparecchi per test rapidi molecolari antiCovid a rilevamento di acido nucleico) ad alcuni ospedali pugliesi. E’ la seconda tranche di un corposo intervento nato dalla partnership fra Rotary International e Usaid, l’Agenzia statunitense per la lotta alla povertà globale.

Il Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, guidato quest’anno dal Governatore Gianvito Giannelli, ha deciso di destinare il finanziamento per l’acquisto degli apparecchi del tipo “Point-of-care-test” con i kit di partenza. Le apparecchiature, dal minimo ingombro e dalla stupefacente funzionalità sono già giunti alle prime 3 strutture sanitarie che si sono dichiarate disposte a riceverle e cioè Tricase, Castellana Grotte e Foggia.

Giovedì 4 novembre, alle ore 11.30, all’Ospedale IRCCS “de Bellis” di Castellana Grotte è in programma la cerimonia di consegna.

L’apparecchio, chiamato CPA, è uno strumento polifunzionale che, nel caso del Covid, effettua un duplice test immunocromatografico “in vitro” qualitativo per la rilevazione di antigeni del Coronavirus 19 in campioni da tamponi rinofaringei, orofaringei, salivari e aspirati nasali. CPA è il nuovo sistema di diagnostica molecolare per soluzioni Point-of-Care-Test, ha peso ridotto e piò stare su una qualsiasi mensola.

I fondi sono stati donati da USAID al Rotary Italiano, per il tramite della Rotary Foundation, onde sostenere la risposta alla pandemia e preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico. È un tangibile aiuto a salvare vite e costruire resilienza per il futuro.

«Importante ed ampio – ha dichiarato il Governatore Giannelli – è stato, per l’ottenimento dei fondi, il lavoro della Commissione per la Fondazione Rotary, presieduta prima dal Past Governor Riccardo Giorgino e poi dal Governatore Nominato Vincenzo Sassanelli. Qualche difficoltà vi è stata con alcune strutture, ma ora partiamo ed a pieno ritmo. Grazie ai CPA, un utente di pronto soccorso che era destinato ad attendere almeno 8 ore il responso del tampone molecolare, adesso otterrà l’esito in poco più di 30 minuti».

L’Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Thomas D. Smitham, ha aggiunto: «La risposta alla pandemia necessita di dispositivi affidabili. Siamo fieri di questa partnership con il Rotary e continueremo ad essere al fianco dell’Italia nella lotta contro il Covid-19».

La prima tranche dell’intervento finanziario di Usaid, l’anno scorso (Governatore era Giuseppe Seracca Guerrieri), aveva consentito al Distretto 2120 del Rotary di distribuire alle scuole di Puglia e Basilicata 540 tablet.

La Rotary Foundation – con il cui ausilio è stata attivata questa iniziativa – è ben nota nel mondo per aver assegnato oltre 350.000 borse di studio e per l’impegno quasi quarantennale nella lotta per la eradicazione della poliomielite dal nostro pianeta. Ma non molti sanno che la sua missione, al cui servizio si impegnano 1.200.000 Rotariani, è quella di consentire la promozione della comprensione internazionale, della buona volontà e della pace nel mondo grazie ad opere concrete come il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e l’alleviamento della povertà. Essa è stata scelta dal governo statunitense in base al giudizio di Charity Navigator (organizzazione indipendente che valuta la affidabilità e la qualità delle organizzazioni filantropiche), che da oltre 10 anni attribuisce alla Rotary Foundation il livello più alto di valutazione.

Il Distretto 2120 del Rotary International si estende sul territorio di Puglia e Basilicata e conta 57 Club e oltre 2250 soci. Ha una lunga tradizione – iniziata fin dal 1933 con la fondazione del primo Club – di opere di solidarietà e di alleviamento della fame e della sofferenza sia in paesi in via di sviluppo sia all’interno delle nostre due regioni.

USAID è la principale agenzia di sviluppo internazionale al mondo, impegnata ad indirizzare i risultati dello sviluppo sia ad un percorso che promuova l’autosufficienza e la resilienza del destinatario degli aiuti, sia, per ricaduta, la sicurezza nazionale e la prosperità economica degli Stati Uniti, dimostrandone la generosità.