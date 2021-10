Un’analisi storico giuridica delle fasi processuali (personaggi e responsabilità) a Gesù sarà presentata oggi, venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 19.30, presso Chiesa del Purgatorio in Andria – Rettoria della Chiesa di S. Sebastiano dall’Avv. Giuseppe Scardigno, cultore di Diritto Romano.

A distanza di quasi 2000 anni, il processo di Gesù viene rivisitato in una nuova aula di tribunale. Il processo che portò alla crocifissione di Gesù Cristo è senza dubbio uno dei più famosi della storia dell’umanità, non solo per i credenti, ma anche per gli appassionati dì antropologia e di diritto.

Al giurista esperto di materia in diritto romano, spetterà il compito di verificare se le norme processuali e penali, romane ed ebraiche, siano state conformi all’operato dei giudici e ci sia stato un equilibrio tra ius e iustitia.

Si partirà da una premessa di carattere storico, ossia quella secondo la quale un uomo di nome Gesù viene catturato, processato, interrogato e all’esito di un vero processo, incriminato e condannato alla crocifissione.

Il tema suscita oltre al fondamentale interesse religioso, essendo al centro la figura di Gesù, la sua personalità, suscita interesse anche di carattere socio culturale e storico-giuridico-processuale.

L’evento è a cura dell’Arciconfraternita “SS. Immacolata Concezione” di Andria. Chi è interessato dovrà munirsi del green pass, senza alcuna prenotazione.