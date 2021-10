La Città di Andria saluta con orgoglio la nomina della dott.ssa Isabella Fusiello a Questore di Bologna.

«Una concittadina illustre, schiva e discreta, concentrata da sempre nel suo lavoro per dare spessore al suo servizio allo Stato – scrive il sindaco Bruno. Tutta la nostra Comunità le porge gli auguri più fervidi per il prestigioso incarico, che saprà svolgere con rigore, passione e grande professionalità».

«A nome mio e della città di Andria non posso che fare i migliori auguri alla nostra concittadina dott.ssa Isabella Fusiello – scrive l’assessore Colasuonno. Sarà la prima donna a ricoprire tale carica. Facendo esperienza quotidianamente di cosa voglia dire occuparsi della sicurezza di una città come Andria, posso solo immaginare cosa vorrà dire farlo a Bologna. Eppure è un compito che la dott.ssa Fusiello saprà onorare senza ombra di dubbio, come sempre è riuscita a fare nella sua carriera. Una carriera lunga e di altissimo profilo, che ci ha sempre inorgogliti in quanto suoi concittadine e che, ne siamo sicuri, continuerà a farlo».