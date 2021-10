Aveva esploso 5 colpi di pistola in un vero e proprio agguato avvenuto il 15 settembre scorso in via Caracciolo a Palo del Colle e nel quale era rimasto ferito un 39enne conducente di un camion di una ditta andriese di commercio veicoli. Per questo motivo i Carabinieri di Molfetta e della cittadina barese coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno arrestato Giuseppe Incantalupo, 29enne pregiudicato per reati contro il patrimonio ed accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

I militari, nell’ultimo mese, sono riusciti a ricostruire il fatto di sangue individuando il responsabile che per futili motivi aveva esploso colpi di arma da fuoco nel centro di Palo del Colle, dileguandosi subito dopo a bordo di un’auto. Il 39enne, conducente del camion della ditta di Andria, fu ferito al braccio sinistro e trasportato d’urgenza all’ospedale “Di Venere” di Bari dove riportò una prognosi di 15 giorni.

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 29enne che è al momento rinchiuso nel carcere di Trani.