Cambiano le condizioni sanitarie e le regole e, di conseguenza, cambia anche l’orientamento dell’Amministrazione Comunale di Andria rispetto al tema Luna Park: da sabato 16 ottobre e sino a fine novembre è autorizzato un parco per giostre ed attrazioni varie nella tradizionale location di via Martiri di Belfiore. Il via libera ieri con la determina dirigenziale che autorizza l’occupazione di spazio ai giostrai ed in particolare agli aderenti all’Associazione A.G.I.S..

Una boccata d’ossigeno per i giostrai ed i proprietari di attrazioni viaggianti che, come ci spiega l’Assessore alle Attività Produttive Cesare Troia, era stato già promesso alla categoria durante le riunioni tenute a Palazzo di Città in vista della Festa di “San Riccardo” quando il Luna Park fu invece vietato dall’ente. In quel momento ad Andria c’erano circa 300 positivi e si era alla vigilia dell’inizio delle scuole.

Oggi, ci spiegano dall’ente comunale, le condizioni sono completamente diverse, i casi attualmente positivi sono ridotti a poche decine e le scuole hanno già ormai da tempo iniziato la propria attività. In più dal 15 ottobre cambiano le regole per le attività all’aria aperta. Insomma un’insieme di fattori che permetteranno, nel prossimo mese, di recuperare quanto non vissuto durante il periodo della festività di “San Riccardo”.