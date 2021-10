Ciro Ginestra non si nasconde alla prima uscita ufficiale da allenatore dalla Fidelis Andria. La società biancoazzurra lo ha scelto per prendere il posto di Gigi Panarelli dopo otto giornate, con 5 punti e il penultimo posto alla pari con il Messina nel girone C di Serie C. Una staffetta già vista esattamente quattro anni fa ad Altamura, in Serie D. Allora Ginestra terminò il campionato al terzo posto.

Secondo peggior attacco del girone C con 7 reti realizzate, peggior difesa con i 14 centri al passivo. Questi i numeri ereditati da Ginestra

Un cambio di allenatore, assicura il 42enne di Pozzuoli, azzera le gerarchie. Da ex attaccante grandi attese ci sono sul quartetto Bubas, Di Piazza, Alberti, Tulli.

Prima tappa sul campo, domenica al Degli Ulivi contro l’Avellino. Di fronte la squadra di Braglia, tornata alla vittoria. Serve una scintilla, è il pensiero dell’allenatore.