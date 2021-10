Nonostante le rigide temperature e la pioggia, il pubblico non ha rinunciato a partecipare e a contribuire al successo della serata, “Il sigillo e l’estasi”, omaggio alla memoria del poeta Francesco Di Niccolo (Andria 30 luglio 1979 – 8 marzo 2011).

«Un doveroso grazie alla famiglia Di Niccolo – ha espresso la giornalista Sabina Leonetti, conduttrice della manifestazione – e agli sponsor che hanno consentito di conferire premi riservati agli studenti del concorso letterario e giornalistico, la degustazione serale e di fruire di uno spettacolo intriso di reading poetico, esibizione musicale, performance di danza impegnandosi parimenti per la divulgazione: Montrone Caseificio, Ruta Calzature, Over the net, Palestra Golden Body Lopetuso, San Gourmet Gastronomia Di Bari, Confcommercio Consorzio FIPE, in particolare Caffè Arco Antico, Caffè Sospeso, Astoria, Alexander, Caffè La Diva, Marinacci, e ancora La cantina di Andria Vignuolo, Pizzeria la Piazzetta, Panificio Le Antiche Fragranze Lorusso, Garden Vivai Di Gennaro, Solu abbigliamento donna Soldano. Grazie agli artisti, ai giurati, alle associazioni. Arrivederci all’edizione 2022 – conclude Leonetti.

Link video:

1) https://www.facebook.com/sabina.leonetti.7/videos/549385389495657/

2) https://www.facebook.com/sabina.leonetti.7/videos/318576466699125/