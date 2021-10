Una passione nata tanti anni fa e che oggi trova il suo compimento in un grande successo. Michele Vilella, andriese, ha vinto gli Open d’Italia di Calcio Balilla disputati ad Anagni, in provincia di Frosinone, nei giorni 1-2-3 ottobre 2021. Una tre giorni di grandi soddisfazioni per il 24enne federiciano che ha conquistato il primo posto nella categoria Semipro assieme al suo compagno Giuseppe Sciascia, 33enne di Bisceglie. Con questo successo i due pugliesi sono entrati di diritto tra i professionisti della LICB, federazione di Calcio Balilla riconosciuta dal CONI.

Ma non è tutto qui. Michele Vilella, sempre durante gli Open di Anagni, ha raggiunto anche il primo posto nella categoria “Exclusive”, questa volta giocata con un partner professionista proveniente dalla Sicilia. Dunque due titoli in totale per il 24enne andriese e soprattutto il tanto ambito passaggio tra i “Pro” che porterà a tante nuova sfide e gare ufficiali.

«Sono molto contento di questo risultato, non ci sono altre parole», ci racconta Michele Vilella. «Il calcio balilla è la mia passione da tantissimo tempo, e 4 anni ho cominciato le mie prime gare. Entrare nei professionisti oggi è motivo di grande soddisfazione».