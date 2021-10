Sarà l’inchiesta della Procura di Trani, al momento a carico di ignoti, a far luce sulla morte di Nunzio Cognetti, operaio 30enne morto ieri pomeriggio dopo esser caduto in una vasca per la preparazione di conserve all’interno dell’azienda agricola Agrinatura in contrada Sant’Agostino nelle campagne di Andria. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. In un primo momento sembrava che l’uomo fosse caduto in una vasca per la pigiatura dell’uva mentre, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti anche grazie all’ausilio delle videocamere a circuito chiuso dell’azienda, l’operaio sarebbe scivolato mentre portava del basilico rimanendo incastrato in un macchinario per la preparazione di sughi, pesto in particolare, prima di esser poi trascinato nella vasca da cui lo hanno estratto alcuni colleghi resisi conto di quanto stava accadendo.

L’immediato intervento degli altri operai, l’arrivo tempestivo sul posto dei soccorritori del 118, oltre 40 minuti di massaggio cardiaco, non hanno potuto però far nulla per salvare la vita al 30enne. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate all’arrivo dei soccorritori. Sul posto oltre alla Polizia sono giunti anche i tecnici dello Spesal dell’ASL BT. Gli accertamenti degli inquirenti puntano a verificare la conformità del macchinario utilizzato dall’uomo e la formazione del personale. Il 30enne, dai primi accertamenti, era regolarmente assunto all’interno dell’azienda andriese. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La morte di Nunzio Cognetti è la 53esima dall’inizio dell’anno sul lavoro in Puglia.