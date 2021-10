Archiviata in fretta una settimana dai due volti la Fidelis pensa a questo inedito impegno del martedì per cercare piccole certezze in più. La vittoria contro il Campobasso di domenica è stata oscurata dalla brutta prestazione contro il Foggia di mercoledì. Ma il torneo di Lega Pro non da nessuna tregua.

Poco il tempo per lavorare con il gruppo sugli aspetti tattici mentre prosegue con attenzione anche il lavoro fisico soprattutto per quel che riguarda Zampano, ultimo arrivato alla corte di Panarelli. Nella trasferta di Catanzaro, però, non saranno sicuramente del match sia Bordin che Di Noia. Per entrambi piccoli problemi fisici che li terranno fuori dal terreno di gioco ancora per qualche giorno.

Sicuri alcuni cambi di formazione per Gigi Panarelli a centrocampo e probabilmente anche in difesa. Gara di martedì alle 15,30. Dieci, invece, i precedenti al “Ceravolo”, tutti tra i professionisti, quattro i successi per i padroni di casa con cinque pari ed un solo successo, ormai oltre 30 anni fa, nell’allora C1.