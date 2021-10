Dopo le grandi emozioni di ormai due settimane fa nella giornata di San Matteo con l’Ordinazione Episcopale, ecco il giorno dell’inizio del Ministero Pastorale di Mons. Giovanni Massaro all’interno della Diocesi di Avezzano. Domenica 3 ottobre l’arrivo del nuovo Vescovo da Andria, casa natale, in Abruzzo dove Mons. Massaro sarà accolto dalle autorità civili, militari e religiose per il suo insediamento. Primo appuntamento in terra abruzzese, per volere del neo Pastore, sarà la visita al carcere di Avezzano nel primissimo pomeriggio. Poi alle 16,30 l’arrivo a Palazzo di Città e successivamente il trasferimento presso la Cattedrale di Avezzano dove ci sarà la Santa Messa che segnerà l’inizio del suo nuovo percorso di Pastore della comunità della marsica.

Un momento importante che Telesveva seguirà in diretta da Avezzano, grazie anche alla disponibilità della Diocesi abruzzese. Il live partirà dalle 17,15 sia sul canale 17 del digitale terrestre che sui canali social di Telesveva e News24.City. Un momento a suo modo storico per la città di Andria e per l’intera Diocesi che esprimerà ben due Vescovi contemporaneamente in carica originari del territorio. Una Chiesa, come più volte ribadito, vivace e capace di esprimere importanti figure religiose sui territori. E non poteva mancare l’impegno di Telesveva per consentire a tutti coloro saranno nelle proprie case di assistere alla celebrazione e per salutare il nuovo cammino di Mons. Giovanni Massaro.