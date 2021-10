Tutte le associazioni di pallavolo, basket, pallamano e futsal della città di Andria insieme per raccontare una nuova visione degli sport indoor e ripartire con più vigore dopo anni difficili anche a causa del Covid-19. Ecco la svolta epocale che si chiedeva da molto tempo e che arriva proprio all’indomani di un periodo forse tra i più complessi della storia moderna complice la pandemia. Nasce ad Andria la “Polisportiva Andriese” ente già costituito nei giorni scorsi ed a cui, a breve, sarà anche affidata in via sperimentale la gestione completa di tre strutture sportive della città: Palasport di Corso Germania, Polivalente di via La Specchia e Polivalente di via delle Querce.

Un progetto nato da tempo e sposato appieno dall’attuale amministrazione comunale guidata da Giovanna Bruno che prova così a rilanciare un settore cruciale per lo sviluppo di una città: lo sport. Ma per fare sport servono strutture sportive funzionali, agibili e soprattuttp utilizzabili in tutti gli orari possibili dal mattino alla tarda sera. Uno dei freni dello sviluppo dello sport ad Andria è sempre stato questo. Tra i compiti di gestione delle associazioni vi saranno le attività di pulizia e custodia delle tre strutture ma, finalmente, anche di apertura e chiusura. Per l’ente un sicuro risparmio di spesa. Per le associazioni una flessibilità impossibile con la gestione affidata alla Multiservice e la possibilità di organizzare in modo più efficente allenamenti e settori giovanili oltre a poter preservare le strutture stesse con più attenzione.

La convenzione, che sarà firmata nelle prossime ore ed approvata dalla Giunta comunale assieme all’atto di indirizzo, durerà sino al 30 giugno del prossimo anno.