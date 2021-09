«Caro Matteo, solo pochi giorni fa parlavamo di te, ci mancavi quando celebravamo la conclusione del percorso lavorativo tuo e dei nostri colleghi. Ci mancava la tua signorilità, il tuo sorriso, la tua cordialità, la tua riservatezza. Abbiamo ricordato la tua serietà professionale, il tuo spessore intellettuale, la tua infinita curiosità culturale». Il Liceo “C. Troya” di Andria ricorda così Matteo Clemente, docente di Storia dell’Arte tanto stimato, scomparso ieri dopo una lunga malattia. A firmare la dedica sono il dirigente e tutta la comunità scolastica del Liceo andriese dove Matteo Clemente esercitava la sua professione con «passione» e con il «sorriso».

«La tua passione per l’arte e per la bellezza – si legge ancora – ha costantemente coinvolto i ragazzi e ha suscitato la stima che hanno sempre avuto di te. Con gioia, ci sono venuti in mente i momenti in cui derogavi al tuo ruolo di professore rigoroso e autorevole per condividere con i ragazzi le occasioni liete e conviviali della fine del liceo. Anche con i colleghi la tua integrità e onestà intellettuale, insieme con la tua delicatezza, hanno consentito un lavoro comune armonioso e sereno.

La terribile notizia che da oggi non ci sei più non ci porterà via tutto questo. Magari tu, sornione e sorridente, continuerai a guardarci nei corridoi o nelle aule, mentre disegni ancora come facevi durante i collegi dei docenti, non per estraniarti, ma per esserci più intensamente. Abbracciamo con affetto la tua famiglia, fulcro dei tuoi valori. Ciao Matteo, non dimenticarci mai».