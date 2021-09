80 candeline per il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli. Una lunga storia fatta di terra, quella pugliese, di passione, e tanto lavoro che ha portato il marchio Spagnoletti Zeuli a diventare un simbolo del territorio andriese e non solo. Una vita dedicata alla qualità che i vitigni e gli ulivi possono offrire. Ma prima di tutto questo, un amore sconfinato per il Sud e la sua terra. Il Conte Spagnoletti Zeuli ripercorre così alcune tappe della storia della sua famiglia.

Non solo imprenditore agricolo, il Conte Spagnoletti Zeuli è stato anche onorevole tra il 1994 e il 1996. Proprio lui, l’uomo del Sud pronto a battersi per la sua gente che in quella circostanza lo votò con fiducia. Tante le battaglie che lo hanno visto in prima fila. Non ultima quella nata con il movimento dei gilet arancioni per ottenere contributi in seguito alle gelate del 2018 che misero in ginocchio il comparto agricolo del nord barese.

Il Conte Spagnoletti Zeuli è sicuro, questa terra può e deve dare ancora tanto, ma bisogna saper cogliere le opportunità.

La data del suo compleanno, 23 settembre, è diventata anche marchio di una bottiglia di vino.

Nel futuro del Conte Spagnoletti Zeuli c’è ancora tanto lavoro, impossibile per lui pensare ad una vita senza la sua creatura più bella.

Il servizio.