Si rende noto che il CPIA BAT (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), ha ottenuto la qualifica di “scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali, in quanto risulta inserita nella Banca Dati Nazionale delle ePolicy.

L’importante riconoscimento – il CPIA BAT è il secondo CPIA in tutta Italia ad ottenerlo – giunge a completamento del percorso di Generazioni Connesse, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che ha portato alla stesura di un documento di ePolicy, nel quale sono indicate le misure per la prevenzione delle problematiche connesse ad un uso improprio delle tecnologie digitali e quelle relative alla loro rilevazione e gestione.

Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola come ribadito dalla nuova Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Attraverso l’ePolicy il CPIA BAT ha ottenuto uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, onde sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.

Il documento ePolicy del CPIA BAT è liberamente consultabile cliccando al seguente link: https://www.cpiabat.edu.it/images/regolamenti/Documento-ePolicy.pdf

Il dirigente scolastico Paolo Farina ha voluto rimarcare ed elogiare il lavoro di squadra del collegio docenti: «Un sentito riconoscimento all’animatore digitale, il prof. Gaetano Nugnes che ha coordinato il lavoro del team multimediale e dei rimanenti colleghi. Questo riconoscimento ci onora e ci impegna: infatti, i temi del cyberbullismo, del sexting, dello stalking, del porn revenge, solo per fare alcuni tristi esempi, sono tutt’altro che sottovalutabili ed è nostro intimo convincimento che non si possa mai abbassare la guardia per fornire ai nostri corsisti armi per discernere e difendersi».