«Fa molto rumore il silenzio di questa festa patronale. Un rumore che sa di protesta per alcuni, di responsabile attesa per altri. È il silenzio di chi da ieri, pazientemente, attende il suo turno per entrare in cattedrale e rivolgere il suo saluto e la sua preghiera ai nostri protettori. È il silenzio di chi ricorda le origini della festa, le descrive ai piccoli, racconta gli aneddoti e le tipicità. È il silenzio di chi alla rabbia urlata preferisce la compostezza e il rigore dei giorni solenni. Il tempo della ripartenza non è ancora compiuto in pieno. È il tempo della prudenza, della necessità di proteggere i nostri cari e di recuperare le nostre radici. Tanto spirituali quanto folkloristiche. Il silenzio “esterno” della festa patronale, sia un’occasione per viverla nel suo significato più profondo, lasciando ad altra e più sicura stagione gli orpelli che l’hanno adornata negli anni. Torneremo ad affollare le strade, ad aspettare il passaggio dei santi patroni benedicenti. A godere, sereni, dei gusti della tradizione. Buona festa patronale del silenzio, della ricerca delle antiche origini e dell’attesa di un tempo che saprà ancora di suoni, colori, odori. Nel frattempo le campane suonano e il profumo del ragù domenicale ci inebria».

Questo il messaggio per la festa dei Santi Patroni del sindaco di Andria Giovanna Bruno.