«Questo è il momento di portare il nostro paese fuori dalla pandemia e per farlo non dobbiamo perdere un’occasione fondamentale come quella del PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà uno strumento fondamentale per la Puglia. A questo impegno, il Movimento 5 Stelle non può sottrarsi». Ad affermarlo è Michele Coratella, componente del collegio degli esperti che valuteranno le politiche regionali sul piano di ripresa e resilienza.

«Sarebbe un errore madornale stare a guardare mentre i cittadini ci chiedono di dimostrare quello di cui siamo capaci. Per questo ho accettato la proposta che il Presidente Emiliano ha fatto a me, come professionista e al Movimento 5 Stelle. Questo è l’obiettivo che mi sono posto quando ho accettato questo incarico, che mi vedrà impegnato in Regione Puglia a supporto di tutti i Comuni pugliesi. Questo è il tempo in cui è fondamentale lavorare per raggiungere gli obiettivi, è il tempo in cui la competenza e la volontà non devono mancare».