Dolcissime note che regalano emozioni, e in qualche caso anche lacrime. Una serata magica quella andata in scena a Coppe di Murgia, ad Andria, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna “E…state in musica al resort”, organizzata dal Laboratorio Musicale New Asincrono. Ad incantare sul palco il cantautore andriese Michele Marmo, accompagnato dalla sua band composta da Michele Abbruzzese alla batteria, Pino Santoniccolo al basso, Carmine Terracciano e Daniele Napolitano alle chitarre, Elia Fucci alle tastiere. In tanti hanno risposto presente alla serata, una partecipazione collettiva che non ha deluso le aspettative.

Michele Marmo è tornato a proporre la sua idea di musica nella sua città a 5 anni dall’ultima volta. Un dolce ritorno dal vivo nella sua terra che ha regalato emozioni non solo al pubblico presente, ma anche allo stesso artista andriese.

Voluto fortemente da Saverio Zagaria, direttore artistico di New Asincrono, Michele Marmo ha sposato una causa ben più grande, quella di sostenere il Laboratorio Musicale andriese nel suo costante apporto ai giovani talenti musicali in cerca di spazi che spesso non ci sono. Concetto non nuovo a Michele Marmo, da sempre impegnato nella formazione dei giovani. Un rapporto, quello fra insegnante e allievo, che spesso viene ripagato da gradite sorprese.

Il servizio.