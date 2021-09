Gigi Panarelli, il tecnico della Fidelis, non si fida: né della crisi societaria del Catania, né della squadra opaca vista all’opera nella gara persa all’esordio in questo campionato al “Veneziani” contro il Monopoli.

Il grado di concentrazione nell’entourage andriese deve restare elevato in vista della trasferta di Catania: si gioca ancora in serale (fischio d’inizio previsto alle ore 20.30), ma non domenica, come è successo nella sfida interna contro la Juve Stabia, ma di sabato. La Fidelis vuole dare continuità alla “ics” contro le vespe campane. È ancora in fase di rodaggio, ma è pronta per battagliare anche al “Massimino”.

Gli ultimi giorni di mercato hanno portato in dote novità in tutti i reparti: Andrea Dini tra i pali, Mario De Marino in difesa, Alessandro Bordin in mediana e, il colpo last minute, Giacomo Tulli nell’assortimento offensivo. Gigi Panarelli è soddisfatto.

Capitolo formazione: Dini potrebbe esordire tra i pali. Possibile chance dal primo minuto per Di Noia nella zona nevralgica. Probabile almeno uno spezzone di partita per Tulli in avanti. Parola al campo con enorme fiducia. Parola al “Massimino”, dove, in virtù della decisione definitiva del Gos, non si sarà posto per i sostenitori andriesi. Accesso allo stadio garantito a 2500 persone, rigorosamente residenti nella provincia di Catania.