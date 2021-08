Si aperta con una prima regionale la serata numero 4 del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria. Sul palco allestito a Palazzo Ducale è andato in scena “Venire al Mondo”, della compagnia Ensemble Teatro, gruppo nato dall’unione di sette giovani artisti, diplomati alla Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano.

Tra questi, la giovane attrice andriese Rossana Cannone, tornata nella sua città, proprio in occasione della kermesse, per portare in scena uno spettacolo di cui è la sola protagonista, scritto da Ciro Ciancio e diretto da Andrea Piazza.

La storia è quella di una giovane donna che, sotto una pioggia fitta (che cade per tutta la durata della rappresentazione), fa visita per la prima volta alla gemella, deceduta tempo prima, in un cimitero ricreato sulla scena con uno sfondo di croci.

Parlando davanti alla tomba della sorella, alla quale promette che vendicherà la sua morte, la ragazza ripercorre alcuni passaggi della sua vita, caratterizzata da momenti anche molto difficili, come gli abusi subiti dal padre e la malattia degenerativa della madre.

Un monologo dal quale emerge spesso un sentimento di dolore e solitudine ma che riesce allo stesso tempo a suscitare un sorriso, attraverso l’umorismo di un personaggio che appare goffo ma anche tagliente.

Il racconto va avanti sino all’epilogo, quando la protagonista si scontra con una verità in parte a lei sconosciuta, venendo a conoscenza della reale identità della sorella defunta e del motivo della sua scomparsa: una scoperta che la sconvolge, al punto da indurla a compiere il gesto più estremo. Una rappresentazione teatrale che unisce tragedia e commedia, lasciando lo spettatore con più di un interrogativo.