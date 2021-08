Nei 7 incroci ufficiali in Puglia tra le due squadre domina il pareggio, uscito 4 volte (ultimo 3-3 nella serie C 2017/18). In vantaggio sulle vittorie gli ospiti – 2 contro 1. Ultimo ed unico successo della Fidelis 2-1 nella serie C 2016/17. Al debutto su una panchina professionistica Luigi Panarelli, allenatore della Fidelis Andria 2021/22.

La Fidelis torna dopo 3 anni fra i professionisti: prima del debutto in coppa Italia di C della scorsa settimana con vittoria a Bari 1-0, i biancazzurri avevano giocato la loro ultima gara tra i “pro” in data 6 maggio 2018, serie C, 1-1 casalingo contro la Virtus Francavilla.

Torna in pista dopo 2 anni Walter Novellino: prima del match di coppa Italia di domenica scorsa, perduto 2-3 in casa dal Messina, il coach di Montemarano si era seduto l’ultima volta in panchina il 5 maggio 2019, Catania-Rieti 1-1 in serie C.