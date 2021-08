Un nuovo episodio di violenza gratuita accaduto ancora una volta nel centro di Andria. Ieri sera, attorno alle 22.30, nella centralissima Piazza Catuma, un gruppo di persone è stato avvicinato e accerchiato da alcuni ragazzi che contestavano di essere stati fotografati da uno di loro, quando in realtà – si legge in una denuncia pubblicata su Facebook da una ragazza – la foto era stata scattata all’installazione presente in Piazza in occasione del Festival Internazionale Castel dei Mondi.

«Dopo essere stati inseguiti e accerchiati più volte, siamo riusciti a scappare – continua la giovane -. Lontani e terrorizzati abbiamo chiamato la polizia, per chiedere per la sicurezza di tutti la presenza di una pattuglia. In questa telefonata ci siamo sentiti dire che L’UNICA PATTUGLIA ERA OCCUPATA e siamo stati invitati a tornare a casa e a sporgere denuncia contro ignoti il giorno successivo. Siamo stati fortunati. Perché poteva mettersi malissimo.

Non so a chi rivolgermi. Ieri sera c’erano famiglie, bimbi e persone di tutte le età».

Infine l’appello ad Sindaco Giovanna Bruno: «Ad Andria ci sono risse, aggressioni e cose simili a cielo aperto. INVESTITE SULLA SICUREZZA, VI PREGO».