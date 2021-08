Immaginate di essere a casa, nella tranquillità delle mura domestiche, e di sentire ad un certo punto la voce di un banditore provenire dalla strada mentre annuncia delle novità, servendosi di suoni tribali che lo accompagnano e risuonano dappertutto. E’ il compito affidato all’Associazione andriese “MòMò Murga”, un gruppo di giovani che giorno per giorno annunceranno per le strade di Andria gli spettacoli in programma del Festival Internazionale “Castel dei Mondi”. Non semplici banditori, ma veri e propri artisti chiamati ad attirare l’attenzione e la curiosità dei cittadini. Il tutto proponendo una cultura che arriva da lontano, precisamente dal sud America, appunto la Murga.

La MòMò Murga, è stata fondata ad Andria nel marzo del 2021, su iniziativa del suo presidente Massimo Sgaramella rimasto colpito da questa forma d’arte conosciuta durante la sua permanenza a Roma venendo a contatto con la Murga Sincontrullo, e nasce come forma di liberazione fisica e psicologica dalle costrizioni mentali imposte dalla pandemia mondiale. La Murga libera dal pregiudizio, rompe le catene dei luoghi comuni e permette di seguire il cuore. MòMò Murga è la prima ad averla proposta in Puglia.

Esordio migliore non poteva esserci, il Festival Castel dei Mondi. L’Associazione, che al momento conta 12 iscritti, si muoverà per le strade del Comune federiciano vestita con colori vivaci e tanto entusiasmo. Palazzo Ducale, vie del centro storico, viale Crispi, la villa Comunale e così via ogni giorno, nel tardo pomeriggio, ovvero prima degli spettacoli. Per i banditori della Murga un compito importante, quello di portare un messaggio quotidiano ai cittadini: l’arte e la cultura sono protagoniste ad Andria, a partire dalla Murga stessa.

