Fra i progetti della sezione “Le persone al centro” della XXV edizione del Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, sezione fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura, c’è “Altre porte di vista”. Si tratta di un intervento artistico ad opera di 4 illustratrici andriesi e una calligrafa. “Altre porte di vista” consisterà nell’installare sulle porte murate della città dei poster recanti le opere delle artiste. Il soggetto delle opere saranno i sogni degli andriesi raccolti durante il periodo natalizio in una iniziativa dell’Assessora alla Cultura del Comune di Andria, Daniela Di Bari. Quei sogni, dunque, prenderanno forma e colore e abbelliranno le nostre strade.

«La cultura e la creatività svolgono un ruolo importante nella comunità e possono essere attenzione viva e cura per avvicinare le persone e, insieme, costruire un senso di comunità, incoraggiare i cittadini ad essere costruttori di bellezza nella città” ha spiegato l’Assessora Di Bari. “Ecco perché questo esperimento di arte diffusa, perché tutti possano sentirsi inclusi, toccati, dal processo culturale che prende forma nella Città di Andria».

Il progetto sarà di ampia portata. Le porte individuate sono 60 in tutto e toccano quasi tutte le zone della città. L’elenco completo, assieme all’avviso pubblico riguardante l’evento, è consultabile sul sito del Comune a questo link https://www.comune.andria.bt.it/festival-2021-avviso-pubblico-altre-porte-di-vista-dal-20-agosto-al-4-9-rettifica/. I proprietari delle pareti individuate che legittimamente non volessero concedere la disponibilità ad ospitare un’opera, possono comunicarlo scrivendo alla mail [email protected] oppure chiamando tel. 0883/290341 – 0883/290274 – 0883/290313. Al contrario chi avesse una porta murata non riportata in elenco e volesse proporla per ospitare un’opera, può farlo sapere sempre attraverso i medesimi canali.

Il Comune chiede dunque di poter usare alcune pareti della città come fossero quelle di un museo, e ai cittadini proprietari di essere parte attiva di una mostra diffusa che sarà una bella iniziativa per tutta la comunità. Rispondiamo presente!