Nuovo ciclo di disinfestazione portato a termine sul territorio di Andria. Nelle notti tra il 22, 23 e 24 agosto la ditta Sangalli ha effettuato degli interventi di tipo adulticida e antilarvale sull’intera zona comunale, partendo dal centro abitato andriese, passando per le periferie, sino ad arrivare alla frazione di Montegrosso. Procedure già previste nel piano di disinfestazione stilato nei mesi scorsi proprio in vista della stagione estiva.

Più in generale sono giorni di intenso lavoro per la ditta Sangalli sul territorio federiciano. Nelle ultime settimane l’azienda si è anche occupata di interventi di pulizia straordinaria di alcune zone comunali specifiche interessate dal triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Azioni messe in campo in sinergia con l’Amministrazione che ha raccolto le tante segnalazioni dei cittadini. Solo pochi giorni fa Sangalli è intervenuta in zona Castel del Monte, e più precisamente in contrada Lama di Carro, la Pineta attorno al maniero, contrada San Marzano, San Giuseppe e così via sino a Borgo Troianelli, Monte Faraone e dintorni. Interventi anche nel centro cittadino a partire da quelle aree che presto ospiteranno il Festival Castel dei Mondi.

Oggi Sangalli si è occupata dell’ennesimo episodio di abbandono rifiuti nei pressi di via Vaccina e via Eritrea dove alcuni cittadini decisamente “sconsiderati” hanno pensato bene di lasciare resti di mobili e frigoriferi sui marciapiedi. Immagini che si commentano da sole e che hanno costretto la ditta ad intervenire in modo straordinario nonostante la presenza del servizio di recupero di rifiuti ingombranti gratuito. Dopo gli episodi odierni da Palazzo di Città arriva l’ennesimo appello nei confronti dei cittadini affinché si possa collaborare per mantenere pulita la città.