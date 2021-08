Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative previste dalla XXV edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, manifestazione riconosciuta e sostenuta per il suo alto valore culturale dalla Regione Puglia, insieme a diversi partner locali, affiancata dal Teatro Pubblico Pugliese con il suo prezioso contributo, ha promosso una sezione volta a favorire una maggiore interazione tra la città ed il suo tessuto urbano.

L’iniziativa promossa intende favorire la partecipazione diffusa al fine di aiutare la comunità a generare azioni collettive, partendo dalla call lanciata durante l’ultimo periodo natalizio, denominata “Il sogno della città”, alla quale molti cittadini hanno risposto con svariate modalità, pubblicando i propri sogni; in particolare, un gruppo di artiste (Roberta Fucci calligrafa, e le illustratrici Nadia Gelsomina, Carla Indipendente, Valentina Lorizzo e Giulia Schiavone) si è lasciato provocare da questi sogni e, attraverso la creatività e l’ingegno, hanno colto alcune suggestioni specifiche tipiche nel nostro tessuto urbano, ideando il Progetto “Altre porte di vista” che ha come obiettivi:

– quello di rendere visibile i sogni della comunità attraverso l’arte diffusa, invitando i cittadini a percorrere, abitare gli spazi della collettività, lasciandosi ispirare ed innescando processi positivi e legami di comunità;

– intende valorizzare la presenza numerosa di porte murate nel territorio comunale, segno di trasformazione nel tempo; trasformandole con le illustrazioni rappresentanti i sogni dei cittadini ed aiutando a creare dei varchi al fine di “sfondare” idealmente i muri con la creazione di nuove realtà e nuovi punti di vista; ognuno di questi parlerà di ciò che è sognato dagli abitanti e lo farà tramite il doppio canale della scrittura attraverso l’espressione testuale dei sogni e attraverso le immagini;

– trattasi di un progetto che richiede anche il coinvolgimento dei residenti, diventando occasione di narrazione, segno concreto di desiderio di bellezza e rigenerazione che la città vuole esprimere; la natura pubblica delle opere consentirà di innescare un dialogo interno alla cittadinanza, rappresentando il tentativo di aprire simbolicamente le porte a partire dai propri sogni;

Consideratala Delibera di G. C. n°138 del 12/08/2021 “INDIRIZZI” con cui è stata rinnovata la collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per la realizzazione della XXV Edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi 2021, come già avvenuto anche per le precedenti edizioni;

Ritenuto che questa azione collettiva, arreca valore aggiunto al decoro urbano; non sottrae alcuna libertà all’esercizio del diritto di proprietà per il carattere di assoluta temporaneità del supporto utilizzato; non presuppone oneri autorizzativi a carico dei proprietari degli immobili in caso si voglia procedere alla sua rimozione;

con il presente AVVISO PUBBLICO si informa la cittadinanza che:

1) Sono state individuate una serie di PORTE murate, tra quelle presenti nel tessuto urbano, di cui all’allegato elenco per l’affissione delle stampe relative alle opere d’arte del Progetto “Altre Porte di Vista”;

2) I proprietari delle unità immobiliari alle quali strutturalmente appartengono le dette PORTE murate possono, nel termine di 15 giorni dall’affissione del presente Avviso Pubblico, comunicare la propria disponibilità all’iniziativa ai seguenti recapiti comunali:

[email protected]

per info tel. 0883/290341 – 0883/290274 – 0883/290313

3) In assenza di manifestazione di volontà contraria si procederà regolarmente all’affissione;

4) la proprietà delle unità interessate dalla iniziativa di cui al presente Avviso è sollevata da ogni costo connesso alla affissione e/o alla rimozione delle stampe.

ALTRE PORTE DI VISTA – APRIRE AI SOGNI



ELENCO DELLE PORTE MURATE Individuate per l’affissione delle illustrazioni:

Piazza Manfredi, 19

Piazza Mater Gratiae, 2

Piazza Sant’Agostino, 21

Piazza Santa Maria Vetere, 1

Piazza Umberto I, 37

Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Viale Istria, 98

Viale Puglia, 145

Via Abignente da Sarno, 40

Via Annunziata, 196

Via Arrigo Boito, 34

Via Aurelio Saffi 7

Via Calatafimi, 2

Via Corrado IV di Svevia, 38

Via Corrado IV di Svevia, 43

Via Domenico de Anellis, 61

Via Don Riccardo Lotti, 73

Via Enrico Dandolo, 80

Via Evangelista Torricelli, 2

Via F. Priorelli, 8

Via Fornaci, 1

Via Fornaci, 62

Via Francesco De Sanctis, 2/4

Via G. Giolitti, 7

Via G. Pepe, 2/4

Via G. Pepe, 42

Via Gelso, 1

Via Giandomenico Romagnosi, 16

Via Libia, 101

Via Michele Attimonelli, 39

Via Mura S. Francesco, 18

Via Mura S. Francesco, 9

Via Museo del Confetto, 6

Via Nazario Sauro, 1 (3 porte)

Via Padre Savarese, 134-136

Via Partigiani Andriesi, 54

Via Pendio San Lorenzo, 75

Via Pietro I Normanno, 54

Via Riccardo Jannuzzi, 42

Via Rodi, 8

Via S. Francesco, 23

Via S. Mauro, 57

Via S. Mauro, 67

Via S. Vito, ( 10 porte )

Via Saccotelli e Lotti, 36-40

Via Santa Maria Vetere, 13A

Via Santa Maria Vetere, 13B/D

Via Tesorieri, 2

Via Tommaso de Cristoforis, 2

Via Torino, 5

Via Ugo Bassi, 74

20-08-2021_avviso-pubblico-per-altre-porte-di-vista