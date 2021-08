Esaltante estate per l’Andria Bike che tra la fine di luglio e gli inizi di agosto si è data un gran da fare negli impegni agonistici sia nella mountain bike che in pista. Con una performance volitiva, seppure al primo anno di categoria tra gli allievi, Simone Massaro è sempre a proprio agio nelle gare di mountain bike cross country con il doppio trionfo al Trofeo Borgo Antico a Canosa di Puglia e al Trofeo Centro Storico Città di Massafra.

Trasferta in Basilicata per la pista al velodromo di Oppido Lucano per disputare il Memorial Gaetano Lioi e alcuni dei ragazzi andriesi sono riusciti a piazzarsi ai vertici di ogni classifica: su tutti spicca il primato di Ivan Marco Bisanti e il secondo posto di Raffaele Cascione tra gli esordienti nella classifica omnium.

Molto bene anche il resto della squadra sempre nell’omnium: Michele Saccotelli (quarto), Gianluca Lapi (nono) e Mirella Piarulli (decima) tra gli esordienti, Antonio Regano (quinto) e Vittorio Capogna (sesto) tra gli allievi, Silvia Leonetti (quinta), Mattia Figliola (sesto) e Davide Matera (settimo) tra i G6.

Ancora una volta la multidisciplina ha messo in evidenza la grande condizione atletica di tutta la squadra che ha messo a frutto l’impegno e i tanti sacrifici fatti. Dopo la pausa di Ferragosto, l’obbiettivo dei tecnici Luigi Tortora e Raffaele Ziri è quello di tenere alta la concentrazione e le motivazioni per chiudere in bellezza il ciclo di gare dedicato alla strada e alla mountain bike e poi iniziare uno nuovo nel ciclocross fino al mese di gennaio dell’anno 2022.